Una foto per Napoli: display touch screen in città con gli scatti più belli

Nell'ambito delle iniziative per una città sempre più smart, il Comune di Napoli sta sperimentando la possibilità di installare in città display touch screen. Si cercano dunque foto della città di Napoli con risoluzione 1080 x 1840 pixel. Il tema è libero, anche se sono da preferire panorami della città, foto dei suoi monumenti, delle strade, dei palazzi.

E' possibile contribuire inviando le immagini all'indirizzo di posta elettronica webmaster@comune.napoli.it entro il 2 febbraio. L'oggetto della mail deve essere "Una foto per Napoli".

Il Comune di Napoli si riserva il diritto di non pubblicare scatti che suscitino perplessità in tema di diritto d'autore e salvaguardia della privacy. In linea generale è possibile ritrarre persone solo se riprese in manifestazioni pubbliche, in caso contrario il ritratto di una persona non può essere utilizzato senza il consenso scritto della stessa.

Gli autori delle foto devono indicare nel messaggio il loro nome e cognome o eventualmente il nick name con il quale vogliono che le immagini scelte siano firmate.