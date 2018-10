Fotografa i bambini fuori scuola, i genitori chiamano la polizia: "C'è un pedofilo"

Inquietudine a Giugliano per un episodio verificatosi all'esterno di una scuola elementare, dove una persona è stata scoperta mentre fotografava i bambini all'uscita.

I genitori hanno chiamato la polizia che giunta sul posto lo ha identificato e interrogato, con le mamme che avevano iniziato ad offenderlo e minacciarlo verbalmente.

Si trattava di un giovane di 20 anni, che aveva immediatamente fatto pensare potesse trattarsi di un caso di pedofilia. In realtà non è chiaro per quale ragione stesse scattando quelle foto, ma gli inquirenti approfondiranno nelle prossime ore quanto accaduto.