Arriva Forza Nuova a Fuorigrotta. Si temono nuovi scontri

Domenica scorsa, 18 febbraio, il comizio di Casapound in via Ferraris fu osteggiato dai collettivi di sinistra che manifestarono in piazza Garibaldi e corso Arnaldo Lucci, venendo poi fermati in venti dalle forze dell'ordine. Oggi il copione - almeno per una prima parte - si ripete: alle 13:30 un altro partito di estrema destra, Forza Nuova, terrà un comizio elettorale alle 13:30 nella Mostra d'Oltremare, con la partecipazione del suo capo, Roberto Fiore. L'ente fieristico, però, ha diffuso una nota in cui spiega "di non saperne nulla": la Mostra resterà chiusa. Accadde così anche per Salvini, lo scorso anno. I collettivi di sinistra, intanto, forse anche per evitare scontri e strumentalizzazioni politiche in un momento delicato, hanno deciso di farsi da parte e annunciano una festa in programma in serata, scrivendo: "Alle parole di odio che i nazisti di forza nuova vorranno portare a Napoli domani, risponderemo con parole di solidarietà, con parole antifasciste, con la musica degli artisti antirazzisti napoletani, con la gioia dello stare insieme".



L'appuntamento è per le 19:00 in Galleria Principe. Un concerto "contro fascismo, razzismo e sessismo".