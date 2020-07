Foro sotterraneo vicino ad obiettivi sensibili: la scoperta dei Carabinieri

Un metro di diametro e oltre 4 metri e mezzo di profondità. Queste le dimensioni del foro praticato in Via Dante Alighieri a Giugliano, in un seminterrato parte di un ex plesso scolastico, scoperto dai Carabinieri.

Un facile passaggio che avrebbe potuto garantire a malintenzionati facile accesso al sistema fognario e poi agli svariati obiettivi sensibili della zona: due uffici postali e un istituto bancario.

Durante il sopralluogo, i militari della stazione di Giugliano, allertati da personale della ditta edile alla quale erano stati affidati i lavori di ristrutturazione, hanno rinvenuto e sequestrato guanti in lattice con tracce biologiche, un piede di porco, vari scalpelli, martelli e cacciaviti.

Continuano le indagini per identificare i responsabili.