Scoperto forno in un sottoscala: produceva pane abusivo

A Sant'Antimo i carabinieri hanno scoperto un forno a legna abusivo in un sottoscala. Il forno, al momento del controllo, era in attività, con legna da ardere, 35 chili di impasto e del pane appena sfornato. ll tutto avveniva in assenza delle autorizzazioni sanitarie e amministrative.

Una 44enne è stata denunciata. Il locale, i macchinari e la merce sono stati sequestrati.