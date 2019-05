Formiche al San Giovanni Bosco, l'Asl sospende due infermieri

Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono stati sospesi per un mese per la triste vicenda delle formiche che, in alcuni reparti del nosocomio partenopeo, zampettavano sui letti dei pazienti. La decisione dell'Asl Napoli 1 è arrivata dopo una lunga inchiesta interna. Decisa anche la sospensione di due sindacalisti per 10 giorni.