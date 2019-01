Tornano le formiche al San Giovanni Bosco | VIDEO

Ancora formiche all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nel video giunto in redazione, è possibile vedere file di formiche in un locale che potrebbe essere la rianimazione. Non è il primo episodio del genere per la struttura, che da ottobre scorso è al centro di polemiche. Il primo video fu quello che ritraeva una donna straniera in coma, attorniata da centinaia di formiche.