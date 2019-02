De Luca sul Don Bosco: "Formiche? È camorra"

I Nas dei carabinieri sono tornati all'ospedale San Giovanni Bosco, nuovamente alla ribalta per un caso di formiche nei reparti.

Questa volta il commento del governatore Vincenzo De Luca è più duro che mai. "Il problema non è liberarsi dalle formiche, ma liberarsi dalla camorra e dei delinquenti – ha spiegato nel consueto spazio sull'emittente LiraTv – Per questo voglio fare appello alla parte sana, alla stragrande maggioranza dei cittadini perché ci diano una mano a fare pulizia, a liberare la cità di Napoli dai residui di scorrettezza di delinquenza che sono presenti in tante strutture pubbliche. Dateci una mano a ripulire la città".

La relazione del medico della Rianimazione

De Luca chiarisce meglio il concetto leggendo la relazione scritta dal medico di turno nel reparto di Rianimazione, dove sono ricomparse le formiche: "Mi è stato impedito da infermieri della Rianimazione di cambiare il letto e di pulire il paziente perché avevano chiamato i sindacalisti. Hanno detto di aver fatto foto e filmino e che avrebbero presentato una denuncia. Con pazienza ho attesa che i sindacalisti arrivassero ma con sorpresa sono stato attaccato e considerato responsabile di tutto".

"Non è sindacalismo, è camorra"

Nel commentare la vicenda il presidente della Regione non utilizza mezzi termini: "Questo non è sindacalismo, questa è camorra. Rinnovo la richiesta fatta al prefetto e questore di attivare un presidio di polizia all'interno dell'ospedale". De Luca ha sottolineato anche alcuni passaggi della relazione della Commissione di inchiesta dell'Asl Napoli 1 anticipati dal direttore generale Mario Forlenza, che parlano del ritrovamento durante di bustine di zucchero aperte su armadietti degli infermieri.