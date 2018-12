Formiche invadono il San Giovanni Bosco: pronto soccorso chiuso un'ora

Le formiche sono tornate all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Stavolta hanno invaso il pronto soccorso come mostrano i video pubblicati su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. L'emergenza ha portato alla chiusura di un'ora dell'accettazione. Nel mese di novembre era esploso un altro scandalo, sempre al San Giovanni Bosco, quando una cittadina riprese una donna in coma ricoperta da insetti nella sua stanza.

“Non è accettabile - si legge nella nota di Borrelli - che l’accettazione chirurgica del Pronto Soccorso di un ospedale resti chiusa a causa delle formiche per oltre un'ora. Quello che è successo oggi resta un fatto di una gravità inaudita. Le carenze igieniche negli ospedali sono un problema che deve essere affrontato immediatamente e strutturalmente. Occorre una attività preventiva determinata per evitare che scene come quella di oggi possano ripetersi”.