Forcella, contro le baby gang nasce la baby song

Contro le baby gang nasce a Forcella la baby song, orchestra composta dai ragazzi che frequentano i laboratori musicali ‘Annalisa Durante’ nello spazio di Piazza Forcella. I laboratori sono promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e dall’associazione Annalisa Durante in collaborazione con ‘I ragazzi di Scampia’, ‘Zonta international club’ e l’Istituto comprensivo ‘Ristori’. Alle lezioni, iniziate lo scorso mese di ottobre, partecipano circa 60 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni.

‘’Dobbiamo fare di tutto – ha detto l’assessore alla Cultura, Nino Daniele – per offrire un’opportunità culturale ai giovani e ai bambini per evitare che imbocchino la via della distruzione e dell’auto distruzione e crediamo che le arti e in questo caso la musica siano la strada giusta’’.

Ai giovani musicisti sono stati consegnati chitarre, bassi, clarinetti, percussioni, violini che non solo dovranno imparare a suonare, ma di cui si dovranno prendere cura. I ragazzi infatti non troveranno gli strumenti musicali nella sala in cui svolgono la lezione, ma li porteranno con loro a casa. ‘’Credo – ha aggiunto Daniele – che l’affidare lo strumento nelle mani dei ragazzi sia formativo e importante anche dal punto di vista educativo e pedagogico’’.

A rendere possibile la costituzione della baby song è stata la donazione degli imprenditori Vincenzo Varriale e Nicola Cavallo che hanno deciso di investire parte dei ricavati della kermesse ‘Baccalarè itinerante’ in questo progetto. ‘’La speranza e l’obiettivo - ha affermato Varriale – sono dire no alle baby gang e sì alle baby song. Crediamo che impegnarsi in favore della città e dei suoi ragazzi sia un nostro dovere. L’imprenditoria deve essere al fianco delle istituzioni e delle persone perbene’’. Da Varriale e Cavallo l’invito ai giovani orchestrali, che saranno diretti da Carlo Faiello, a esibirsi sul lungomare Caracciolo il prossimo maggio in occasione della seconda edizione di Baccalarè.