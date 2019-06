La fontana della Villa Comunale diventa una piscina: polemiche

Polemiche a Napoli, dove molti cittadini hanno segnalato la presenza di diversi bagnanti nella fontana della Villa Comunale. Una fontana che solo di recente è tornata funzionante, nell'ambito dei lavori per le Universiadi. La foto che vi proponiamo è tratta dal gruppo facebook 'Bagnoli 80124'. Qui molti cittadini sono indignati per la mancanza di civiltà di questi bagnanti che, pur avendo il mare a pochi metri, preferiscono trarre refrigerio dall'acqua della fontana in Villa Comunale. I commenti sono, per la maggior parte, negativi e accusatori.