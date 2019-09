Imbratta la fontana di Monteoliveto: scoperto dai vigili

La fontana di Monteoliveto ancora preda di vandali. L’ultima bravata in ordine di tempo è recente: un 22enne è stato sorpreso dagli agenti della polizia municipale di Napoli dell’unità operativa Avvocata mentre imbrattava la fontana con una bomboletta di vernice spray. Un ‘divertimento’ costato caro: il giovane è stato denunciato, dovrà rispondere di danneggiamento. Sempre nella giornata di ieri in via Monteoliveto un bus turistico è stato sanzionato perché sostava nella corsia riservata ai mezzi pubblici. Mentre gli agenti dell'unità Chiaia Squadra Turistica hanno fermato un tassista abusivo che a Capodimonte aveva caricato una donna per condurla ai Ponti Rossi.

La corsa sarebbe costata 10 euro: il tassista irregolare è stato sanzionato con una multa di 173 euro mentre l’auto sarà sottoposta a fermo per due mesi. I controlli hanno riguardato anche il Lungomare dove sono stati multati cinque parcheggiatori abusivi tra viale Dohrn e piazza Vittoria; sanzionati anche tre venditori ambulanti che, anche se non irregolari, esercitavano l’attività in zona interdetta alla vendita itinerante. Un altro intervento da segnalare è quello effettuato dal personale del Gruppo Intervento Territoriale che tra Chiaia e Bagnoli ha controllato oltre 120 veicoli: 12 automobilisti sono stati sorpresi a guidare veicoli privi di copertura assicurativa. 14 le patenti ritirate 41 i verbali elevati per infrazioni al codice.