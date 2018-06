Ripulita la fontana di Monteoliveto, la proposta: “Spostiamola al Plebiscito”

La fontana di Monteoliveto, dopo l'ennesima denuncia di vandalismo, è tornata pulita. Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, dalla Radiazza, intanto però lanciano una provocazione: che la si sposti in piazza del Plebiscito così da permettere al Gambrinus di occuparsene.

“A occuparsi della pulizia – raccontano il consigliere regionale ospite fisso della trasmissione, ed il conduttore di questa – sono stati i componenti della Cooperativa 25 giugno che hanno raccolto centinaia di chili di rifiuti di vario genere, soprattutto bottiglie e barattoli”. La richiesta degli autori della denuncia sullo stato di abbandono della fontana è “di una recinzione” come “quella che c’era nei secoli scorsi, per evitare che continui a essere usata come panchina e come cestino per i rifiuti”.

“E se proprio la Soprintendenza non vuole che si metta la recinzione – hanno concluso Borrelli e Simioli – si accolga la proposta di Massimiliano Rosati, patron del Gambrinus, che s’è detto pronto ad ‘adottarla’ curandone la manutenzione quotidianamente se la si sposta in piazza del Plebiscito dove la sua bellezza risalterebbe ancor di più”.