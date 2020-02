Fondazione Famiglia di Maria: "Rubato il gasolio che usiamo per scaldare i bimbi"

"Non si può giustificare tutto con la povertà. In tre si sono intrufolati di notte, rubando il gasolio che serve per riscaldare i nostri bambini. Anche questa volta mi ha travolto una valanga di solidarietà. Sono arrivati tantissimi bonifici che, in qualche modo, mi permetteranno con serenità di creare un recinto, affinché questa cosa non accada più". Sono le parole di Anna Riccardi, presidente della fondazione Famiglia di Maria di san Giovanni a Teducccio, presidio di legalità che ospita diverse attività educative a Napoli, intervistata da Radio Crc.

Dopo il colpo di pistola della scorsa primavera, dunque, si tratta del secondo atto criminoso compiuto ai danni della Fondazione. "A dicembre ho messo 900 euro di gasolio, andato in fumo. Nonostante le telecamere le persone non si fanno alcuno scrupolo. Sono arrivati con un furgoncino e una pompa, rubando tutto il gasolio in soli sei minuti".