Folla sulla Circumflegrea, De Gregorio respinge le critiche: "Unico episodio"

Respinge l'accusa di mancanza di un piano per fronteggiare la fase 2. Umberto De Gregorio, il presidente dell'Eav, non ci sta ad un mea culpa per quanto avvenuto oggi in Circumflegrea, vettore in un convoglio del quale si sono registrati gli assembramenti denunciati anche con un video dal sindacato Usb.

Il video in questione è quello della corsa partita alle 7 da Licola (Pozzuoli), treno arrivato a Napoli Montesanto alle 7.50. All'interno, un centinaio di passeggeri assiepati in due vagoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Su 100 di corse un solo episodio di affollamento eccessivo - dice De Gregorio ai microfoni del Tgr Campania - e il video divenuto virale in rete è ripreso dall'alto. Dobbiamo migliorare, ma complessivamente è andato tutto bene. Su quella tratta sposteremo qualche treno, ma dobbiamo pensare che dopo 18 maggio c'è la vera criticità. A Licola, del resto, abbiamo dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e sono stati respinti extracomunitari senza mascherina e senza biglietto. Occorre indirizzare la domanda, oltre che aumentare l'offerta. Temo che ci saranno problemi se tutti vogliono prendere i treni alle 7 di mattina. Avremo sempre il problema, perché ora abbiamo il 25% dell'utenza di due mesi fa e se solo si aumenta al 50%, neanche San Gennaro potrà fare miracoli".