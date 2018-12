Vigilia tra le polemiche ai baretti di Chiaia, i gestori rispondono alle proteste dei residenti

I gestori dei baretti di Chiaia, in una nota, hanno risposto alle lamentele dei residenti della zona a proposito del 24 dicembre. Il presidente dell'associazione di esercenti, Aldo Maccaroni, ha spiegato: "Abbiamo fatto pulire le strade dopo il brunch e gestito la situazione al meglio".

"I gestori si sono organizzati per pagare un’ambulanza – ha specificato Maccaroni – che è rimasta fissa all’incrocio di via Bisignano con via Belledonne, per intervenire in caso di emergenza". Ma non solo: "Hanno organizzato una pulizia straordinaria al termine del brunch per le strade interessate, per lasciarle in buone condizioni".

Maccaroni polemizza anche a proposito della situazione della zona di San Gregorio Armeno: "Quando si tratta di cultura non esistono comunque problemi di ordine pubblico legati all’agglomerazione di persone in vie strette?".

"Il comitato dei residenti ha accusato i gestori di aver lasciato la zona in condizioni pessime – specifica il rappresentante dei baretti – documentando la situazione con foto che però sono state scattate prima che intervenisse la squadra di pulizia ingaggiata dai gestori, che ha raccolto tutti i rifiuti da terra. Con questo non si vuole certo dire che non ci siano stati problemi di carattere organizzativo e non si desidera negare il fatto che la zona il 24 dicembre si affolli tanto, ma si tratta di un’unica giornata per giunta di festa". "Va, però, notato l’impegno dei gestori dei baretti a far funzionare le cose – è la conclusione di Maccaroni – Sebbene ci siano stati verbali per bevande servite in vetro, preme riconoscere la condotta diligente della maggior parte dei locali che ha prevalso sugli atteggiamenti di alcuni".