Fogna rotta da mesi: "Sta corrodendo la strada"

Nel mese di novembre, pubblicammo un servizio in cui veniva denunciato lo stato di via Vecchia San Rocco, chiusa per il crollo di un palazzo. A mesi di distanza, i rischi nella zona non sono diminuiti. Questo video mostra come il costone di contenimento della strada sia corroso dai liquami che provengono da una fogna rotta da diverso tempo. La denuncia arriva da Gennaro Centanni di Spazio a sinistra Capodimonte: "Spero intervengano presto perché Napoli sta già affrontando un'emergenza sanitaria e non bisogna aggiungere ulteriori criticità. Mi appello alla III Muncipalità e al Comune di Napoli perché si risolva questo problema".