Un foglio di via per Salvini

Notificare un “foglio di via” dalla città di Napoli. È questa l'intenzione ideale del corteo che i movimenti cittadini stanno organizzando per il comizio di Matteo Salvini alla Mostra d'Oltremare. In attesa dell'arrivo della Lega Nord in città del prossimo 11 marzo, cresce la tensione per il corteo che partirà da piazza Sannazzaro ed arriverà a Fuorigrotta. Gli organizzatori hanno, tutt'altre intenzioni che provocare disordini in città. Nella conferenza stampa di presentazione hanno parlato della manifestazione come di un corteo solare che avrà come unico obiettivo quello di contestare «la speculazione ignobile che viene a fare Salvini nella città di Napoli.

Una mobilitazione pronta a notificare un simbolico “Foglio di Via” all’uomo che ne invoca continuamente per migranti e rifugiati, che giustifica senza vergogna e senza umanità le stragi nel Mediterraneo». Così hanno scritto i cinquanta movimenti che hanno partecipato all'organizzazione del corteo di sabato in una nota di presentazione diffusa questa mattina. Alla mobilitazione hanno dato adesione anche diversi artisti e il fumettista Zerocalcare ne ha disegnato il manifesto.