Covid-19, focolaio a Castel Volturno. Il sindaco: "Due famiglie pendolari dal Napoletano"

Stranieri dall'Est Europa, tutti tranne uno appartenenti alla stessa famiglia, pendolari dalla provincia di Napoli a Castel Volturno. È il ritratto che Luigi Umberto Petrella, sindaco della cittadina nel Casertano, fa delle 5 persone scoperte positive al Coronavirus nel territorio comunale di sua competenza.

Sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare, con il tracciamento dei contatti in corso dalla serata di ieri.

"Quattro persone appartengono a uno stesso nucleo familiare. Uno dei contagiati è un minore di 14 anni – spiega Petrella – Non sono persone che risiedono stabilmente a Castel Volturno, ma sono arrivati qui di recente. Si spostano da aree del nolano o della provincia di Napoli e trovano un alloggio o una sistemazione qui a Castel Volturno".

La richiesta del primo cittadino è che ci siano "più controlli, soprattutto sulle aree di confine. Ho chiesto che ci sia attenzione da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo gestito l'emergenza alla perfezione, ora ci ritroviamo con due famiglie in quarantena. Servono maggiori controlli".

La paura di Petrella è che possano esserci "disagi per le tante persone che hanno scelto Castel Volturno per la stazione estiva. C'è preoccupazione per questo perche' fino ad oggi abbiamo assicurato il massimo della sicurezza a tutti. Ma, allo stato attuale, non riusciamo a controllare gli spostamenti dagli altri territori della Campania verso Castel Volturno".