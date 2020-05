Saviano, è focolaio Covid-19: i casi salgono a 12

Due ulteriori casi di Covid-19 si registrano nella città di Saviano, dove – come specificato dal vicesindaco Carmine Addeo su Facebook – questi si aggiungono "ai 12 già segnalati precedentemente".

"Si precisa – aggiunge ancora Addeo – che i due cittadini appartenengono allo stesso nucleo familiare già posto in isolamento da più giorni". "La ricostruzione della possibile catena di contagi determinerebbe contatti solo intra-familiari – tranquillizza il vicesindaco – le loro condizioni sono buone".

Il comune in provincia di Napoli era venuto alla ribalta della cronaca perché, dopo il decesso del sindaco Carmine Sommese per Coronavirus, molti cittadini erano scesi in strada per celebrarne le esequie, contravvenendo alle disposizioni del governo e alle raccomandazioni della famiglia.

La situazione contagio - che naturalmente non è comprovato sia correlata alla vicenda dei funerali - pare però essere sotto controllo, con i contagiati che appaiono in buone condizioni. La stessa loro appartenenza a pochi nuclei familiari rende più gestibile il focolaio.