Persone da tutto il mondo a Napoli per aiutare i migranti

Oltre 12mila offerte di aiuto, oltre 5mila lettere di solidarietà. Sono alcuni dei numeri della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Napoli nei giorni scorsi, quando è esplosa la crisi umanitaria della Seawatch 3, la nave alla deriva con a bordo 49 migranti.

Questa mattina, al Teatro Augusteo, il sindaco Luigi de Magistris ha voluto riunire parte delle persone che hanno offerto soldi, vestiti, viveri, alloggi e braccia per dare una mano ai profughi in mare. Cittadini napoletani, stranieri, rappresentanti di onlus e associazioni, marittimi hanno preso parte all'incontro "Simm gente e' core" per discutere su come portare avanti la campagna e renderla concreta. Alcune persone hanno affrontato anche lunghi viaggi per dare la propria testimonianza.

"Siamo pronti a chiedere una sottoscrizione per creare una flotta napoletana - ha affermato de Magistris - se il Governo dovesse continuare con questa politica disumana, che resta indifferente di fronte ai mosrti in mare".