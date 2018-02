"Non ho più notizie di mia madre, aiutatemi a ritrovarla": l'appello

"Lei è mia mamma si chiama Flora Irtuso si è allontanata da casa da ieri mattina è non abbiamo avuto più notizie. Chiunque l’abbia vista o potrebbe avere notizie mi contatti. Vi prego solo in caso di notizie reali". E' l'appello di Erika Ciavolo, figlia di Flora. Per ora le ricerche hanno dato esito negativo e della donna non c'è traccia.