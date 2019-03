Flop reddito di cittadinanza, il titolare di un Caf: "Sono venute dieci persone"

"Finora qui sono arrivate dieci o quindici persone": il titolare di un C.a.f, un centro di assistenza fiscale nel cuore di Napoli, spiega con un certo orgoglio che "da quando è stata diramata la data del 6 marzo come primo giorno utile per la richiesta del reddito di cittadinanza abbiamo spiegato ai nostri abituali clienti che non dovevano venire tutti qui, oggi". E in effetti la sala d'attesa del centro è semivuota. "Merito nostro, ma parliamoci chiaro", continua il titolare, "in totale noi aspettiamo qui circa 100 persone per questa richiesta".

Dunque numeri contenuti, se si prendono in considerazione le prime stime che parlavano di 'boom' di richieste e di 'corsa' per rientrare - anche con metodi discutibili - tra coloro che possono far domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Secondo il titolare del centro di assistenza fiscale "i requisiti restringono molto la platea di aventi diritto".