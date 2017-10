Tagli alle ore di strumento, la protesta in musica del Liceo Musicale Margherita di Savoia

L'appuntamento è per domani, venerdì 6 ottobre. Alle 17, in tutta Italia, scenderanno a suonare in piazza i licei di diverse città italiane per far ascoltare in musica il loro “no” all'improvviso taglio delle ore di strumento disposto dal Miur per l'anno scolastico appena iniziato, che ha ridotto ad un'ora l' insegnamento di primo strumento ai Licei Musicali Statali.

Tra le scuole a scendere in piazza a suonare il Liceo Musicale “Margherita di Savoia”. Sarà in Piazza Dante con gli allievi, i genitori, e i docenti delle cattedre di Arpa, Chitarra, Mandolino, Pianoforte, Percussioni, Violino, Viola Violoncello, Contrabbasso, Flauto Clarinetto, Oboe, Fagotto, Tromba, Trombone, Sax, Canto.

L'organizzazione della protesta è partita da un coordinamento nazionale di genitori di ragazzi di diversi licei italiani, che vorrebbero riempire le piazze per sensibilizzare i cittadini rispetto ai tagli alla cultura e 2all'importanza di vedere restituite le ore di lezione tagliate per decisione ministeriale, per lanciare un messaggio a tutti coloro che amano la musica come un linguaggio universale che unisce, sviluppa, nobilita".

"Vorremmo spedire note e armonie alla Signora Ministra Fedeli, che nonostante molteplici richieste di incontro non ha mai ricevuto la delegazione di genitori, e farla riflettere - spiegano in un volantino con il quale invitano alla mobilitazione gli organizzatori della protesta - sull'impatto del taglio alle ore di esecuzione e interpretazione sulla formazione dei ragazzi del biennio dei nostri licei musicali, in una fascia di età che ricade ancora nella scuola dell'obbligo e in cui è dunque più che mai necessario garantire il diritto allo studio".

Sulla questione è in corso una controversia che vede protagonisti i genitori degli studenti, il Tar, il Consiglio di Stato e il Miur. Il tribunale amministrativo emetterà sentenza il prossimo 10 ottobre.