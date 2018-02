Flash mob da record nella Galleria Umberto di Napoli | VIDEO

Un flash mob da record, ispirato al musical My Fair Lady, in scena in questi giorni con grande successo al Teatro di San Carlo. Questo è quanto è andato in scena nella tarda mattinata di oggi presso la Galleria Umberto di Napoli. Una performance da primato che ha visto protagonisti un’orchestra di oltre 600 elementi, composta di studenti dei licei musicali, un corpo di ballo composto da oltre 80 ballerini dei licei coreutici e un coro di oltre 800 allievi, tutti provenienti da scuole dell’intera regione.

Video di Davide Schiavon/NapoliToday