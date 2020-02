Coronavirus e discriminazioni, flash mob per la comunità cinese

Gli attivisti dell'ex Opg e di Potere al Popolo hanno dato vita stasera, insieme alla comunità cinese, ad un flash mob di solidarietà al popolo orientale vittima di discriminazioni a causa della vicenda coronavirus.

L'abbraccio collettivo è avvenuto in piazza San Domenico Maggiore. "Wu Han Jia You, Zhong Guo Jia You" il grido dei presenti, ovvero "Forza Wuhan, Forza Cina".

Si è trattato - hanno spiegato i partecipanti - della risposta napoletana agli episodi di intolleranza che stanno avvenendo in Italia a danno dei cinesi. Una manifestazione anche contro chi nel Nord Italia ha scelto, da governatore della regione, di non permettere l'accesso nelle scuole ai bambini di origine cinese.