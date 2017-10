"Mi vesto di Libertà": flash mob della Cgil contro la violenza sulle donne

Cgil in piazza, ieri, in tutta Italia, contro la violenza sulle donne, la depenalizzazione dello stalking, la narrativa con cui stupri e omicidi diventano un processo alle vittime.

"Cosa indosso? La Libertà" e "Mi vesto di Libertà" gli slogan che hanno accompagnato tutte le manifestazioni. Per la Cgil “il linguaggio utilizzato dai media e il giudizio su chi subisce violenza, su come si veste o si diverte, rappresenta l’ennesima aggressione alle donne. Così come il ricondurre questi drammi a questioni etniche, religiose, o a numeri statistici, toglie senso alla tragedia e al silenzio di chi l’ha vissuta”.

A Napoli ha preso vita un flash mob a partire dalle 17 in Largo Berlinguer, presso la Stazione "Toledo" della Metropolitana. Durante l'iniziativa si sono susseguite testimonianze di donne coraggiose che, nonostante le violenze subite, hanno avuto la forza di denunciare e di lottare per ottenere libertà e giustizia. Spazio anche musica e poesie.

A sostegno delle manifestezioni di piazza è stato lanciato anche l’appello online "Avete tolto il senso alle parole", che ha già ricevuto molte adesioni: “Chiediamo agli uomini, alla politica, ai media, alla magistratura, alle forze dell’ordine e al mondo della scuola un cambio di rotta nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura e nell’assunzione di responsabilità di questo dramma”. Perché “la violenza maschile sulle donne non è un problema delle donne”, che “non vogliono far vincere la paura e rinchiudersi dentro casa”. “L’appello – ricorda la Cgil – è aperto a tutti coloro che vorranno aderire. È fondamentale che il fronte di coloro che vogliono rompere il silenzio cresca ancora”.