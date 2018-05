Aggressioni al 118, annuncio al flash mob: “Presto telecamere e bodycam”

Si è tenuto stamane il flash mob, all'ospedale Cardarelli di Napoli, in segno di solidarietà al personale medico e infermieristico e per dire no alla violenza contro chi lavora al 118.

Nell'occasione, il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Mario Forlenza ha annunciato l’acquisto di cinque nuove ambulanze, la previsione di quattro ulteriori postazioni del 118 in città entro la fine del 2018, l’installazione di telecamere sui mezzi e la dotazione di bodycam al personale del 118.

“La presenza di noi dirigenti qui è un segnale importante – ha affermato Forlenza – Il nostro personale, e in particolare quello del 118, sta vivendo un momento di paura in cui il solo recarsi sul posto di lavoro diventa difficile. Ed è per questo motivo che ho deciso di avviare le procedure per l’acquisto di questi ulteriori mezzi”.