“Fittasi stanza, no animali e no gay”: il cartello shock

È di appena una settimana fa la vicenda della coppia omosessuale che non è stata fatta entrare nel noto locale romano "Il Vinile" (ex 45 giri) perché si è presentata all'ingresso "mano nella mano". Ma ancora più grave è quanto accaduto ad un ragazzo campano di 24 anni, studente di Giurisprudenza a Roma, il quale mentre ieri mattina si trovava nel quartiere San Lorenzo in cerca di una stanza in affitto ha subito notato - con grande amarezza - il cartello che ha fotografato con una scritta omofoba.

Il cartello

"Stanza in condivisione con ragazzo italiano 28 anni, appartamento 60 mq, euro 200 al mese (tutto compreso), no animali e no gay". Questa la frase che il 24enne si è trovato di fronte e il peggio doveva ancora venire. Ha contattato il cellulare della persona indicata come proprietario di casa per chiedere spiegazioni e si è sentito rispondere dall'interlocutore che non solo non "gradiva" gay all'interno della sua casa ma nemmeno immigrati o stranieri anche se muniti di permesso di soggiorno e dotati di busta paga.

L'azione legale

La questione, finita sulla scrivania delle avvocatesse Ilaria Napolitano e Sara Gitto del Foro di Roma, insieme a quella del 39 enne escluso con il suo compagno venerdì scorso dal noto locale romano, suscita sconforto ma anche indignazione. Lo studio sta valutando la possibilità di una richiesta risarcitoria simbolica di euro mille con citazione davanti al Giudice di Pace di Roma contro il proprietario che ha affisso il cartello dal contenuto omofobo, richiesta risarcitoria non solo da parte del giovane 24enne ma anche da tutti coloro che si sentano lesi nel proprio diritto alla libertà di scelta sessuale dall'affissione del cartello incriminato.