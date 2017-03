Il 6 marzo la firma per l'abbattimento delle Vele di Scampia

Finalmente c’è una data per la riqualificazione di Scampia: il 6 marzo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris andrà a Roma per firmare l’intesa sull'abbattimento delle Vele e per il via libera al progetto di rigenerazione urbana. L’annuncio è arrivato dallo stesso primo cittadino che ha approfittato dell’inaugurazione del nuovo campetto di calcio realizzato dal Comune a Scampia. Lo “Scampia Stadium” è stato costruito con l'utilizzo di risorse del Piano Azione Giovani - Sicurezza e Legalità erogate dal ministero dell'Interno, nell'ambito dell'iniziativa 'Io gioco legale'.

Dopo l’inaugurazione i bambini hanno approfittato per utilizzare subito il campo e giocare una partita a calcio. A margine, l’annuncio sull’abbattimento delle Vele e su un’altra iniziativa di riqualificazione del quartiere: sarebbe in dirittura d’arrivo il progetto relativo alla costruzione dell’Università a Scampia. Il sindaco ha assicurato che “gli ultimi problemi sono stati risolti. L'Università è un ulteriore tassello fondamentale per il rilancio dell'area".