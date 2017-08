Fioriere anti-terrorismo, città blindata: sono arrivate anche a Via Toledo

Sono state posizionate in questi minuti, all'ingresso di via Toledo ad angolo con piazza Trieste e Trento, una serie di fioriere a mo di barriere anti-terrorismo. Sul posto, per coordinare e vigilare sui lavori, il vicesindaco Raffaele Del Giudice, agenti di polizia, militari e addetti della società comunale Napoli servizi.

L'attacco terroristico di Barcellona ha fatto tornare dunque altissima la tensione sulla sicurezza nazionale anche in Italia. Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha infatti chiesto di "tenere elevato il livello di vigilanza, rafforzando sul territorio le misure di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio, nonché verso i luoghi che registrano particolare affluenza e aggregazione di persone".

Il prefetto di Napoli Carmela Pagano ha convocato nelle scorse il comitato in Prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti del Comune. Attenzione massima al centro storico sugli "obiettivi sensibili" ovvero porto, aeroporto e stazioni.

Il sindaco de Magistris ha poi invitato i napoletani a farsi promotori di una "vigilanza democratica che ogni cittadino può attuare se vede qualcosa di anomalo. Questo è il primo attacco nel cuore del Mediterraneo". Necessario, dunque, stare con gli occhi aperti. "La sicurezza a questi livelli è compito dello Stato, del Governo, del Ministero dell'Interno e dell'intelligence, ma di fronte a un livello di attacchi così alto tutti devono contribuire alla sicurezza collettiva. I sindaci fanno la loro parte nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica".