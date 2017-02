Santa Lucia, arrivano le fioriere 'anti-parcheggiatori'

"Abbiamo iniziato le operazioni di sistemazione delle fioriere sui marciapiedi di Via Santa Lucia, al fine di evitare il continuo parcheggio selvaggio delle auto sui marciapiedi". A renderlo noto sono il presidente della Municipalità I, Francesco de Giovanni e il presidente della commissione Manutenzione, Anna Bruno.

"Abbiamo seguito da vicino le operazioni, per indicare le aree da preservare a tutela dei pedoni. Purtroppo - spiegano de Giovanni e Bruno - i parcheggiatori abusivi che imperversano in zona utilizzano i marciapiedi come aree di sosta impedendo, di fatto, il transito in sicurezza dei pedoni".

"Con questo accorgimento - concludono de Giovanni e Bruno - non solo impediremo il parcheggio sui marciapiedi, ma renderemo anche più gradevole la zona, donando decoro. Ringraziamo anche l'assessore Villani per aver messo a disposizione le fioriere".