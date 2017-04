Pizze e fiocchi di neve gratis per i senzatetto: l'iniziativa

Lunedì 3 aprile, dalle 19.45 alle 22, Piazzale Tecchio, uno dei luoghi-simbolo del quartiere Fuorigrotta, accoglierà un’ondata di solidarietà.

Un evento fortemente voluto dal maestro pizzaiolo Errico Porzio per presentare “Keciapizza”: l’apecar con forno, nato da un’idea di Andrea Marino in collaborazione proprio con il maestro pizzaiolo Porzio, che permetterà di realizzare delle gustosissime pizze direttamente in strada.

Quindi, si tratta dell’avvio di una nuova “avventura gastronomica” che il pizzaiolo Porzio ha voluto inaugurare ufficialmente abbracciando, umanamente e materialmente, un consueto “appuntamento del lunedì” per i senza fissa dimora napoletani.

Infatti, da circa quattro anni, gli “Angeli di Strada Villanova”, ogni lunedì sera, - festività comprese – consegnano pasti ai clochard e ai bisognosi.

Si tratta di un gruppo laico e cattolico che, dalla Parrocchia S.Maria della Consolazione giunge a via Marina per portarsi fino alla Stazione di Porta Nolana e dai Campi Flegrei giunge fino a via Napoli, per distribuire un pasto ai bisognosi: frutta, acqua, panini, un contenitore termico, le 80 pizze fritte donate dalla pizzeria Porzio, i fiocchi di neve della pasticceria Poppella, le sfogliatelle di Antonio Ferrieri, prodotti da forno, pane e quant’altro concesso da Ciro a Mergellina, Dolce e Salato e tutti coloro che con grande magnanimità mettono a disposizione acqua e generi alimentari.

Un’autentica rete solidale basata esclusivamente sulle donazioni spontanee da parte di realtà imprenditoriali e del mondo della ristorazione che per continuare la sua mission ha bisogno dell’aiuto di tutti.

“L’intento dell’iniziativa – ha spiegato il maestro pizzaiolo Errico Porzio – è quello di sensibilizzare la cittadinanza su un tema serio ed attuale, attraverso un appuntamento che per me è ormai diventato un piacevole rituale che ogni lunedì mi porta a preparare un bel po’ di pizze da consegnare agli “angeli di strada” per dare il mio contributo alla loro causa e aiutare con un gesto concreto dei bisognosi.”

Durante la serata di lunedì 3 aprile, oltre alle pizze di Errico Porzio che verranno realizzate in loco grazie a “Keciapizza”, i senza fissa dimora che giungeranno a Piazzale Tecchio, potranno gustare anche i fiocchi di neve, il dolce che rappresenta il biglietto da visita della pasticceria Poppella che verranno preparati dall'apecar della storica pasticceria del Rione Sanità.

“È un’iniziativa ideata e voluta per raccontare e mostrare concretamente il nostro impegno per portare un pasto ai bisognosi, – ha affermato Marcello Ciucci di “Angeli di Strada Villanova” – ai clochard, ai senza fissa dimora, i cosiddetti invisibili che vivono tra noi, nella più totale indifferenza. Un panino, un frutto, una bottiglia d’acqua, beni di prima necessità che tendiamo a dare per scontato che saranno sempre alla nostra portata, invece, per i bisognosi diventano un bene di lusso e un piccolo contributo, può rivelarsi davvero un grande gesto. La collettività deve capire che nessuno è immune dalla sciagura di cadere in povertà: basta perdere il lavoro o divorziare per finire per strada e ritrovarsi senza un posto dove andare a dormire e soprattutto, senza un pasto per sfamarsi. Sono tantissimi i padri separati e i giovani disoccupati che si riuniscono intorno ai nostri volontari durante il consueto appuntamento del lunedì. Tutti possono contribuire alla nostra causa, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: dalle realtà imprenditoriali che possono metterci a disposizione del cibo, ai volontari che si prodigano per la consegna dei pasti.”