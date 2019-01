"E' un terrorista": ma i tre carabinieri fingevano per ottenere un encomio

Tre carabinieri (all'epoca dei fatti in servizio a Giugliano) sono stati condannati a nove anni di carcere a testa dal Tribunale di Napoli Nord. I tre - contestualmente sospesi dal servizio - inventarono un falso caso di terrorismo, arrestando un cittadino ghanese innocente con l'accusa di essere coinvolto in attività terroristiche. I militari costruirono a tavolino le prove che inchiodavano il cittadino ghanese (che fu accusato di custodire armi clandestine) solo per ottenere un encomio.



I carabinieri sono stati ritenuti colpevoli di calunnia, falso ideologico, arresto illegale, ricettazione, danneggiamento e detenzione e porto illegale di armi clandestine.