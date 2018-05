Vestito da prete ruba in una chiesa: arrestato 73enne

Si è vestito con abiti simili a quelli di un prete in modo da riuscire a passare inosservato. Poi ha forzato la porta della sagrestia ed ha rubato le offerte ma è stato scoperto dal parroco. Così è stato arrestato un 73enne a Sant’Antonio Abate. L'uomo è un pensionato già noto alle forze dell'ordine per reati simili. A dare l'allarme è stato il parroco della parrocchia “Maria S.S. del Buon Consiglio” che ha scoperto l'anziano.

Addosso aveva la camicia e il classico collarino ecclesiastico ma don Ciro, il parroco, non ha abboccato e ha provato a fermarlo. Per riuscire a scappare con il bottino, le offerte donate alla chiesa, ha spintonato il prete facendolo cadere. I carabinieri sono però riusciti ad arrivare proprio mentre stava salendo a bordo della sua Panda per scappare. I militari gli hanno stretto le manette ai polsi ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Il parroco è stato accompagnato all'ospedale “San Leonardo” di Castellammare dove è stato curato per una contusione alla spalla.