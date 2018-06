Finto impiegato Inps truffa un diversamente abile: arrestato

Si è finto un impiegato dell'Inps convincendo una persona affetta da patologie fisiche di poter accedere ad un sussidio attraverso il suo intervento. È finito con le manette ai polsi il 53enne autore del raggiro a Pozzuoli. L'uomo aveva messo nel mirino un concittadino 65enne e lo aveva avvicinato per strada fingendosi un dipendente dell'istituto di previdenza. In un primo incontro era riuscito a “spillargli” 50 euro per l'acquisto di fantomatiche marche da bollo da apporre alla pratica che gli avrebbe garantito un aiuto economico.

Poi le continue chiamate a casa della vittima nel tentativo di convincerlo che avrebbe dovuto proseguire nella pratica e per questo motivo servivano altri 150 euro. Alla consegna in strada, però, c'erano ad attenderlo i carabinieri che l'hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata. Nel processo per direttissima non è stata applicata nessuna misura cautelare ai suoi danni.