Si finge carabiniere e tenta estorsione: arrestato

Si è fatto tamponare con l'auto ed ha provato ad estorcere soldi di risarcimento alla vittima fingendo di essere un carabiniere. È successo a Boscoreale dove un 35enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine ha provato a bluffare una donna di 37enne. La vittima prescelta ha urtato l'auto del 35enne fermatosi di colpa apposta. Una volta sentito il colpo, il guidatore è sceso dall'auto qualificandosi come maresciallo dei carabinieri ed ha detto alla donna di aver colpito un auto di servizio.

Le ha intimato di consegnargli 220 euro come risarcimento altrimenti le «avrebbe fatto passare un guaio». Ha minacciato poi, sia lei che il marito seduto accanto al posto del passeggero, di portarli in caserma se non avessero pagato immediatamente. Proprio mentre discutevano sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che ha fermato l'uomo ed ha scoperto la truffa ascoltando la vittima. Il 35enne verrà giudicato con rito direttissimo per tentata estorsione.