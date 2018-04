Finto avvocato e maresciallo truffa un anziano: arrestato

Un 32enne dei Colli Aminei, già noto alle forze dell'ordine, aveva raggirato lo scorso 29 settembre un 86enne residente in zona Guantai. Lo aveva contattato telefonicamente a casa fingendosi l’avvocato di un nipote e gli aveva riferito che il giovane aveva appena investito un pedone, il quale era in gravi condizioni.

Poco dopo aveva telefonato di nuovo fingendosi un maresciallo dell’Arma, facendo presente che il ragazzo non sarebbe stato arrestato se il nonno avesse pagato 10mila euro in contante. Dopo pochi minuti si era quindi presentato a casa del malcapitato, riuscendo a portargli via quanto aveva in casa, 1150 euro.

Solo dopo aver pagato, l’86enne ha chiamato la stazione dei Carabinieri di Marianella, raccontando l'accaduto e descrivendo il malfattore. Dalla visione delle telecamere installate nei dintorni, i militari sono riusciti a risalire anche alla targa dell’auto che aveva utilizzato per spostarsi.

Identificato e raccolti diversi elementi a suo carico, il 32enne è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal Gip di Napoli, che ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Napoli e l’obbligo “di firma”.