Scomparsa Luigi Celentano, finto avvistamento a Castellammare

Per diverse ore Fulvia Ruggiero aveva creduto di aver ritrovato suo figlio scomparso da un mese ma così non è stato. Nei giorni scorsi c'è stato un finto avvistamento di Luigi Celentano a Castellammare di Stabia. Dalla città stabiese era arrivata una segnalazione di un avvistamento di un ragazzo che somigliava al 18enne scomparso da Meta di Sorrento lo scorso 12 febbraio. La donna è stata subito chiamata sul posto per verificare se si trattasse effettivamente del figlio ma purtroppo ha dovuto constatare che si trattasse solo di un ragazzo che dalle fattezze simili.

La madre del 18enne sta provando in tutti i modi a diffondere il messaggio della scomparsa del 18enne affidandosi anche ai mezzi d'informazione e alle trasmissioni televisive. È apparsa infatti sia su “Chi l'ha visto” che “I fatti vostri” ma nonostante le apparizioni nei programmi Rai non è arrivato ancora il risultato sperato. I carabinieri di Piano di Sorrento intanto continuano ad indagare seguendo le loro piste e passando al setaccio tutta la vita del giovanissimo. L'ipotesi più accreditata resta sempre quella del bullismo ma non si escludono altre possibilità come sempre è necessario in questi casi.