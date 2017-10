Pompei, si fingono carabinieri e rapinano un passante

Un 38enne e un 26enne si fingevano carabinieri, rapinando un passante. I militari dell’Arma dell’Aliquota Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto i due uomini residenti a Boscoreale.

La rapina è avvenuta all’1.30 di stanotte, in via Diomede di Pompei. La vittima è un 41enne di Boscotrecase, che transitava a bordo della sua vettura per tornare a casa dopo il lavoro.

I malviventi, facendo credere di essere armati, si sono fatti consegnare un borsello con all'interno il telefonino e gli effetti personali.

I rapinatori sono stati rintracciati e arrestati mentre si trovavano a bordo di una Panda su via Caracciolo. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.