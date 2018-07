Travestiti da carabinieri per rapine e furti: arrestati

Divisa in perfetto ordine e paletta alla mano. Fermavano le vittime inconsapevoli per finti controlli e li rapinavano, talvolta anche delle autovetture. Sono finiti in manette due criminali che operavano al confine tra Mugnano e il quartiere di Scampia. I due erano soliti travestirsi da carabinieri e fingere posti di blocco in strade isolate e lontane da occhi indiscreti.

Si tratta di un napoletano di 35 anni, pregiudicato, e di un serbo, anch'egli 35enne, con precedenti penali e senza permesso di soggiorno. I due sono stati osservati per alcuni giorni dagli agenti di polizia del commissariato di Scampia. I poliziotti hanno visto i due malviventi occultare alcune borse nei pressi del campo nomani, situato sulla circumvallazione esterna.

Gli uomini i divisa sono intervenuti e i criminali hanno tentato invano la fuga. All'interno dei borsoni erano custoditi un fucile a canne mozzate, una pistola calibro 7,65, una pistola calibro 9 con relativi caricatori, entrambe aventi matricole abrase. Inoltre, c'erano due uniformi originali da carabiniere costituite da giacche, pantaloni e berretti, due lampeggianti, una palina segnaletica, due paia di manette, due passamontagna, due paia di guanti in lattice.

Sequestrati anche venti chili di sigarette rubate poco prima a Casoria a una donna cui era stata sottratta anche l’autovettura, una Opel Meriva. I due sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.