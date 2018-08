Finta rapina in gioielleria per un corto: arrivano i carabinieri

Stavano girando un cortometraggio che prevedeva una scena in cui veniva rapinata una gioielleria. Si sono visti arrivare i carabinieri, ma quelli veri. Poteva finire molto peggio l'esperienza cinematografica di alcuni ragazzi a Sant'Antonio Abate. Stavano girando una finta rapina per un corto in una gioielleria di viale Kennedy quando alcuni vicini si sono allarmati ed hanno chiamato i carabinieri. Non avendo avvertito le forze dell'ordine, i militari hanno ritenuto la chiamata credibile.

La descrizione di chi denunciava parlava di alcuni criminali a volto coperto ed armati di pistole. Solo che chi ha denunciato non ha fatto caso alla videocamera e quando i militari sono arrivati sul posto si sono trovati davanti alla messa in scena. Per fortuna si sono accorti subito che si trattava di un set e che le armi, che impugnavano i protagonisti, erano giocattolo. Tutto si è concluso con le scuse dei giovani cineasti.