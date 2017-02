Si stacca un finestrino dal bus: "Poteva essere una tragedia"

Tragedia sfiorata a bordo di un autobus dove si è improvvisamente staccato un finestrino. Il mezzo Anm, si legge su Il Mattino, stava viaggiando sull'asse di collegamento Casoria - Pollena, durante il percorso di servizio a vuoto. Improvvisamente il finestrino alla sinistra del conducente si è completamente staccato ed è precipitato dal bus finendo in strada.

'Sabato scorso la protesta spontanea dei lavoratori ha nuovamente riacceso i riflettori sulla non conformità di molti bus al codice della strada- ha dichiarato Adolfo Vallini del coordinamento provinciale Usb - solo una settimana fa si aprirono i portelloni di un mezzo perchè non funzionarono i sistemi di sicurezza che dovrebbero impedirne l'apertura mentre il bus è in corsa, bisogna capire che questi episodi rischiano di finire in tragedia".