Vandalismo sui treni. Finestrini distrutti sulla linea Napoli-Formia

Quattro distinti atti vandalici che hanno portato alla distruzione dei finestrini di otto diverse carrozze dei convogli di Trenitalia. È questo il bilancio dell'ultima settimana registrato solo sulla linea Napoli-Formia dall'azienda di trasporti. In totale sono 36 i finestrini oggetto di atti vandalici registrati dagli addetti alla sicurezza dell'azienda. Secondo quanto ricostruito dal personale addetto, gli atti vandalici sono stati perpetrati utilizzando i martelli da utilizzare solo in caso di emergenza. I teppisti li hanno usati invece per distruggere i vetri dei convogli provocando danni per diverse migliaia di euro.

«Per l'azienda è un danno d'immagine ed economico, quest'ultimo quantificato in circa 25mila euro, cui si aggiunge l'ancor più grave disagio per la clientela. Sarà infatti inevitabilmente ridotta la disponibilità di posti durante il periodo necessario alla riparazione delle carrozze danneggiate, già inviate in officina. Trenitalia ha sporto denuncia a carico di ignoti». Questa la nota dell'azienda con la quale ha comunicato l'accaduto e i disagi che ne potrebbero derivare.