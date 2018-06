Cade giù dal ponte: anziano salvato in mare da un finanziere

Un improvviso malore poteva costare la vita ad un 76enne a Torregaveta se sul posto non ci fosse stato un finanziere libero dal servizio. Salvato ieri sera un anziano caduto in acqua giù dal ponte intorno alle 23. L'uomo ha perso l'equilibrio in seguito ad un capogiro ed è caduto in mare. Se ne sono accorti dei passanti che hanno provato a tirarlo su non riuscendoci.

Poco distante c'era un sommozzatore della guardia di finanza a cena con alcune persone. Un vero colpo di fortuna. Il militare si è subito lanciato in soccorso dell'uomo in evidente difficoltà ed ormai allontanatosi per effetto delle correnti. Il soccorritore è riuscito a portare a riva l'anziano mentre sul posto erano arrivati anche i carabinieri della stazione di Bacoli ed un'ambulanza. Nessuna conseguenza per il 76enne.