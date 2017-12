Casavatore, i Carabinieri arrestano il 74enne 'filatore di banca'

I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 74enne già noto alle forze dell'ordine. L’11 maggio scorso si era reso responsabile di una rapina aggravata commessa in concorso con due complici (in via d’identificazione) con il metodo del cosiddetto “filo di banca”.

Alcuni video dell’impianto di sorveglianza lo riprendono mentre finge di attendere il turno all'interno di una banca di Casavatore mentre in realtà sta osservando le operazioni di prelievo dei clienti per individuare quelli che avevano preso più contante e segnalarli ai complici. Gli altri 2, su uno scooter, avevano poco dopo raggiunto la vittima costringendola a consegnare con la minaccia di una pistola i 1900 euro appena prelevati.