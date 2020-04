Balli e canti in strada in barba alle norme anti contagio: quattro identificati

Sono state identificate e sanzionate quattro persone che il 29 marzo scorso hanno assistito in strada ad un ballo improvvisato da un uomo nel rione popolare “Marocchini”di Pozzuoli.



Ripresi in un video poi diventato virale sui social, i 4 – due dei quali già noti alle forze dell'ordine - sono stati In corso ulteriori accertamenti per identificare le altre persone presenti in strada.

Il caso era scoppiato domenica sera, quando era diventato virale un video realizzato nel rione 'dei Marocchini' alle spalle della centralissima via Napoli di Pozzuoli. Qui un gruppo di persone ha partecipato - senza alcun rispetto delle norme anti contagio - a balli e canti in strada. Il filmato aveva indispettito il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che aveva parlato di "balordi" e aveva promesso indagini.