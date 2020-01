Lunghe file all'Asl: cittadini in coda dall'alba

Persone in fila fin dalle prime luci dell'alba all'Asl di via Scherillo. In molti contestano il criterio di firma sull'apposita lista cartacea presente all'ingresso.

In molti visti i tempi di attesa hanno desistito e rinunciato a sbrigare le pratiche. In alcuni casi l’esasperazione ha preso il sopravvento e non sono mancati i momenti di tensione.