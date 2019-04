Lunghe code per l'ingresso gratuito agli Scavi di Pompei, tre persone accusano malori

Erano circa 30mila i turisti ieri - 25 aprile - in fila per entrare nel Parco Archeologico di Pompei. Arrivati nel napoletano in occasione del lungo ponte tra Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, in tantissimi hanno voluto approfittare della giornata di ingresso gratuito agli Scavi. Un'idea, però, che è stata nazionalpopolare. Dei 30mila in fila solo la metà circa è riuscita a entrare, dopo lunga attesa. Sotto il sole cocente si sono registrati anche tre casi di malore: i tre turisti colpiti sono finiti in ospedale, come riporta il Fatto Vesuviano.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha provato a contenere l'enorme afflusso di turisti.