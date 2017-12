Pozzuoli, il sindaco Figliolia indagato dall'Antimafia

"Ho appena ricevuto un avviso di proroga delle indagini sul mercato ittico al dettaglio, dal quale risulta che sarei anch'io coinvolto, devo ritenere nella mia qualità di capo dell'amministrazione comunale. Già da tempo ho manifestato la più ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria e disponibilità per la più veloce definizione dell'indagine". A scrivere è il sindaco di Pozzuoli Enzo Figliolia, indagato dalla DDA di Napoli per i lavori di adeguamento del mercato ortofrutticolo e ittico di Pozzuoli, sequestrato lo scorso 30 giugno per mancanza del certificato di collaudo.



Risultavano inoltre incongruità tra la spesa di un milione e mezzo di euro e i materiali utilizzati. La Polizia ha notificato al primo cittadino l'avviso di proroga delle indagini.